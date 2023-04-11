Организаторы концерта в Воронеже требуют с Филиппа Киркорова 4,5 млн рублей

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В Воронеже организаторы перенесённого концерта Филиппа Киркорова требуют взыскать с исполнителя 4,5 млн рублей.
Организаторы концерта в Воронеже требуют с Филиппа Киркорова 4,5 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Выступление артиста, посвящённое его 55-летию, должно было состояться 26 октября. Однако из-за ситуации с номером «Мария Магдалена» местные власти приняли решение отменить концерт. Позже, 19 февраля, Киркоров всё же выступил на сцене Воронежа.

В связи с отменой шоу ООО «Культурная служба», которая занималась организацией концерта, подала иск в суд.

Известно, что судебное заседание назначено на 11 мая.

Ранее Диана Арбенина высказалась по поводу отмены выступлений в ряде городов.

 

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