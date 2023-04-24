Акция «Культура памяти» будет проводиться ежегодно
- Gettyimages.ru
- © Holger Leue
Об этом в своём Telegram-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«Наша акция «Культура памяти» станет ежегодной и будет проходить на федеральном уровне, — написала глава ведомства. — «Культура памяти» — это свидетельство нашего уважения к выдающимся деятелям культуры прошлого».
По словам министра, в рамках мероприятия сотрудники ведомства, федеральных музеев, театров, а также музыкальных коллективов провели совместную уборку памятников деятелей культуры на Ваганьковском и Новодевичьем кладбищах. Они также возложили цветы на могилы выдающихся личностей.
Любимова отметила, что в следующем году акция пройдёт во всех регионах России.
Ранее Любимова рассказала о количестве заявок на Конкурс имени Чайковского.