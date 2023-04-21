Министр культуры Любимова рассказала о количестве заявок на Конкурс имени Чайковского

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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, что на XVII Международный конкурс имени Чайковского поступило почти 750 заявок из 41 страны.
Министр культуры Любимова рассказала о количестве заявок на Конкурс имени Чайковского
  • РИА Новости

«Всего поступило 742 заявки из 41 страны, что доказывает востребованность нашего конкурса и масштаб наследия великого композитора, которого знают и исполняют везде», — написала министр в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что наибольший интерес участники проявили к специальностям «Сольное пение», «Фортепиано» и «Деревянные духовые инструменты».

XVII Международный конкурс имени Чайковского пройдёт с 19 июня по 1 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что Ольга Любимова запустила цикл лекций и экскурсий «Ленинка со звездой», главными экскурсоводами которых станут деятели культуры, актёры, писатели и политики.

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