Министр культуры Любимова рассказала о количестве заявок на Конкурс имени Чайковского

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, что на XVII Международный конкурс имени Чайковского поступило почти 750 заявок из 41 страны.

«Всего поступило 742 заявки из 41 страны, что доказывает востребованность нашего конкурса и масштаб наследия великого композитора, которого знают и исполняют везде», — написала министр в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что наибольший интерес участники проявили к специальностям «Сольное пение», «Фортепиано» и «Деревянные духовые инструменты».

XVII Международный конкурс имени Чайковского пройдёт с 19 июня по 1 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что Ольга Любимова запустила цикл лекций и экскурсий «Ленинка со звездой», главными экскурсоводами которых станут деятели культуры, актёры, писатели и политики.



