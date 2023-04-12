В России запустили цикл лекций и экскурсий «Ленинка со звездой»

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Глава Минкультуры России Ольга Любимова запустила цикл лекций и экскурсий «Ленинка со звездой». Главными экскурсоводами станут деятели культуры, актёры, писатели и политики.
В России запустили цикл лекций и экскурсий «Ленинка со звездой»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Минкультуры.

Первая лекция в Российской государственной библиотеке была посвящена 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. Её провёл директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

«Новый проект «Ленинка со звездой» — это в хорошем смысле уникальный проект с выдающимися мастерами своего дела, которые в течение всего года будут встречаться с молодой аудиторией. Я уверена, что эти встречи будут иметь успех как в офлайн-, так и в онлайн-формате», — сказала Любимова.

Следующие лекции проведут, в частности, актёр Сергей Безруков, композитор Игорь Матвиенко, директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачёва.

Ранее телеканал «360» сообщал, что за прошедшую зиму более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по «Пушкинским картам» в Подмосковье.

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