НТВ: Пугачёва продала замок в деревне Грязь
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Об этом пишет НТВ.
«Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка всё-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», — сказал продюсер Сергей Дворцов.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.