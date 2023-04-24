НТВ: Пугачёва продала замок в деревне Грязь

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Замок в деревне Грязь, который принадлежал певице Алле Пугачёвой и её мужу Максиму Галкину*, продан.
НТВ: Пугачёва продала замок в деревне Грязь
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov

Об этом пишет НТВ.

«Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка всё-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», — сказал продюсер Сергей Дворцов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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