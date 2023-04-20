На компанию Netflix подали в суд из-за докфильма «Царица Клеопатра»

Египетский юрист Махмуд аль-Семари подал в суд на американский стриминговый видеосервис Netflix из-за исторического несоответствия, передаёт телеканал Fox News.

Поводом для разбирательства стало то, что в документальной картине Джады Пинкетт-Смит «Царица Клеопатра» роль египетской правительницы исполнила темнокожая актриса.

Недовольство также выразили пользователи соцсетей и египетские историки. Количество дизлайков под роликом фильма на YouTube превышает пользовательское одобрение.

Вместе с тем, в образе Клеопатры не впервые предстаёт темнокожая актриса. В сериале «Зена — королева воинов» (1995—2001) царицу сыграла афроамериканка Джина Торрес.

Ранее Netflix отключил комментарии к документальному фильму о Клеопатре.