На компанию Netflix подали в суд из-за докфильма «Царица Клеопатра»
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Поводом для разбирательства стало то, что в документальной картине Джады Пинкетт-Смит «Царица Клеопатра» роль египетской правительницы исполнила темнокожая актриса.
Недовольство также выразили пользователи соцсетей и египетские историки. Количество дизлайков под роликом фильма на YouTube превышает пользовательское одобрение.
Вместе с тем, в образе Клеопатры не впервые предстаёт темнокожая актриса. В сериале «Зена — королева воинов» (1995—2001) царицу сыграла афроамериканка Джина Торрес.
Ранее Netflix отключил комментарии к документальному фильму о Клеопатре.