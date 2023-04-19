Большой театр снял с репертуара балет «Нуреев» из-за закона об ЛГБТ

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Государственный академический Большой театр снял с репертуара постановку «Нуреев» Кирилла Серебренникова, посвящённую артисту балета Рудольфу Нурееву.
Большой театр снял с репертуара балет «Нуреев» из-за закона об ЛГБТ
  • РИА Новости

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина, причиной стал подписанный закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

По словам Урина, решение об отмене балета было принято сразу же после того, как закон вступил в правовую силу.

Премьера балета «Нуреев» состоялась 17 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что режиссёр Сергей Урсуляк поставит оперу «Евгений Онегин» в Большом театре.

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