Большой театр снял с репертуара балет «Нуреев» из-за закона об ЛГБТ
- РИА Новости
Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина, причиной стал подписанный закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.
По словам Урина, решение об отмене балета было принято сразу же после того, как закон вступил в правовую силу.
Премьера балета «Нуреев» состоялась 17 декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что режиссёр Сергей Урсуляк поставит оперу «Евгений Онегин» в Большом театре.