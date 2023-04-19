Режиссёр Сергей Урсуляк поставит оперу «Евгений Онегин» в Большом театре
- РИА Новости
Как рассказал гендиректор театра Владимир Урин, работа станет дебютом Сергея Урсуляка в качестве режиссёра-постановщика театральной оперы.
«Мы пригласили, с нашей точки зрения, одного из лучших кинорежиссёров российских», — цитирует слова Урина «Интерфакс».
Премьера оперы «Евгений Онегин» запланирована на март 2024-го, состоится она на Новой сцене Большого театра.
Ранее сообщалось, что Большой театр заработал более 2,7 млрд рублей в 2022 году.