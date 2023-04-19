Режиссёр Сергей Урсуляк поставит оперу «Евгений Онегин» в Большом театре

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Российский кинорежиссёр Сергей Урсуляк в Большом театре выступит постановщиком оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.
Режиссёр Сергей Урсуляк поставит оперу «Евгений Онегин» в Большом театре
  • РИА Новости

Как рассказал гендиректор театра Владимир Урин, работа станет дебютом Сергея Урсуляка в качестве режиссёра-постановщика театральной оперы.

«Мы пригласили, с нашей точки зрения, одного из лучших кинорежиссёров российских», — цитирует слова Урина «Интерфакс».  

Премьера оперы «Евгений Онегин» запланирована на март 2024-го, состоится она на Новой сцене Большого театра.

Ранее сообщалось, что Большой театр заработал более 2,7 млрд рублей в 2022 году.

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