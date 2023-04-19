Большой театр заработал более 2,7 млрд рублей в 2022 году

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За 2022 год Государственный академический Большой театр заработал порядка 2,7 млрд рублей.
Большой театр заработал более 2,7 млрд рублей в 2022 году
  • РИА Новости

Как сообщил генеральный директор Владимир Урин, такая внушительная сумма означает, что интерес публики к Большому театру не ослабевает.

Урин также отметил, что за 2022 год на сцене Большого театра было показано 662 спектакля, которые посетили около 500 тыс. человек.

Средняя стоимость билета составила порядка 4,875 тыс. рублей, передаёт Интерфакс.

Ранее стало известно, что балетная труппа Большого театра отправится в июле в Китай на гастроли.

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