Балетная труппа Большого театра отправится в июле в Китай на гастроли

Короткая ссылка
Балетная труппа Большого театра отправится в Пекин на гастроли, которые начнутся 25 июля.
Балетная труппа Большого театра отправится в июле в Китай на гастроли
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

Труппа выступит с балетной постановкой «Дон Кихот», а также гала-концертом ведущих солистов театра.

Мероприятие состоится в Национальном центре исполнительских искусств Пекина.

Урин также сообщил, что, помимо Китая, артисты театра выступят в Калининграде с постановкой «Евгений Онегин» в концертном исполнении.

В следующем сезоне планируются гастроли в Липецк, Минск, Уфу, Киров, Челябинск и Ереван.

«Дон Кихот» — один из старейших балетов Большого театра. Его множество раз реставрировали и улучшали. На сегодняшний день постановкой руководит хореограф Алексей Фадеечев.

Ранее стало известно, что постановщик Анатолий Шульев назначен главным режиссёром Театра имени Вахтангова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить