Балетная труппа Большого театра отправится в июле в Китай на гастроли

Балетная труппа Большого театра отправится в Пекин на гастроли, которые начнутся 25 июля.

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

Труппа выступит с балетной постановкой «Дон Кихот», а также гала-концертом ведущих солистов театра.

Мероприятие состоится в Национальном центре исполнительских искусств Пекина.

Урин также сообщил, что, помимо Китая, артисты театра выступят в Калининграде с постановкой «Евгений Онегин» в концертном исполнении.

В следующем сезоне планируются гастроли в Липецк, Минск, Уфу, Киров, Челябинск и Ереван.

«Дон Кихот» — один из старейших балетов Большого театра. Его множество раз реставрировали и улучшали. На сегодняшний день постановкой руководит хореограф Алексей Фадеечев.

Ранее стало известно, что постановщик Анатолий Шульев назначен главным режиссёром Театра имени Вахтангова.