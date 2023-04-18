Постановщик Анатолий Шульев назначен главным режиссёром Театра имени Вахтангова

Главным режиссёром Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова стал Анатолий Шульев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

«18 апреля директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации О.В. Косарева представили коллективу нового главного режиссёра, — отмечается в сообщении. — Им стал лауреат премии Министерства культуры «Молодые дарования России» 2015 года Анатолий Шульев».

Шульев окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. С 2017 года является старшим преподавателем кафедры мастерства актёра в Российском институте театрального искусства — ГИТИС. В качестве режиссёра, кроме Театра имени Вахтангова, ставил спектакли на сцене Театра имени Маяковского.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Филиппов уволился из Театра имени Маяковского.