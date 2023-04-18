Актёр Михаил Филиппов уволился из Театра имени Маяковского

Народный артист России Михаил Филиппов написал заявление об увольнении по собственному желанию после 50 лет службы в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

Артист сообщил, что решение не является спонтанным, а «зрело в течение всего этого сезона». Филиппов добавил, что причиной ухода стал «изменившийся климат в театре».

«Я сужу только по спектаклям. Актёры, которые были заняты в спектаклях Миндаугаса Карбаускиса (бывший художественный руководитель театра. — RT), и эти же актёры в новых спектаклях — это… совершенно разное существование. Когда я говорю, что нравственный и творческий климат в театре изменился, мне это видно по работе моих коллег», — цитирует артиста kp.ru.

Филиппов уходит служить в Малый театр. Актёр пошутил, что «если 50 лет прослужил в академическом театре, то умирать надо в императорском».

Ранее в МХТ имени Чехова заявили, что не намерены прекращать сотрудничество с актёром Данилой Козловским.