В МХТ имени Чехова не намерены прекращать сотрудничество с актёром Козловским

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Руководитель медиацентра МХТ им. Чехова Вадим Верник заявил, что популярного актёра Данилу Козловского не снимали со спектакля «Поколение Маугли», сотрудничество с артистом прекращено не будет.
В МХТ имени Чехова не намерены прекращать сотрудничество с актёром Козловским
  • РИА Новости

«Я не понимаю, кто и зачем поднял волну. Повторяю, что 16 апреля и 14 мая Данила Козловский не должен играть в «Маугли», в котором он, кстати, работает давно», — цитирует его «МК».

Верник также уточнил, что руководство театра в лице Константина Хабенского намерено и дальше продолжать сотрудничество с Козловским в рамках проекта «Поколение Маугли».

Ранее стало известно, что 16 апреля и 14 мая роль Балу в постановке исполнит Тимур Родригез.

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