Памятник Мейерхольду откроют в Александринском театре

Памятник Всеволоду Мейерхольду откроют в мае во дворе Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге. Открытие состоится в рамках фестиваля «Новая Х», посвящённого юбилею сцены.

Фестиваль в честь десятилетия Новой сцены Национального драматического театра России стартует 12 мая с церемонии открытия во дворе памятника Всеволоду Мейерхольду, поставившему в Александринке почти 20 спектаклей, в числе которых «Маскарад» и «Дон Жуан», сообщает «Фонтанка».

Среди других крупных событий фестиваля — выступление альтернативной группы Jane Air в сопровождении струнного оркестра, новая работа хореографа Ксении Михеевой «Непокой», аудиовизуальный концерт электронной и экспериментальной музыки Noiseroom и многое другое. Завершится «Новая Х» 14 мая.

Ранее стало известно, что пост главного режиссёра Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова занял Анатолий Шульев.