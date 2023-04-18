Памятник Мейерхольду откроют в Александринском театре

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Памятник Всеволоду Мейерхольду откроют в мае во дворе Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге. Открытие состоится в рамках фестиваля «Новая Х», посвящённого юбилею сцены.
Памятник Мейерхольду откроют в Александринском театре
  • © Wikimedia Commons/Public Domain

Фестиваль в честь десятилетия Новой сцены Национального драматического театра России стартует 12 мая с церемонии открытия во дворе памятника Всеволоду Мейерхольду, поставившему в Александринке почти 20 спектаклей, в числе которых «Маскарад» и «Дон Жуан», сообщает «Фонтанка».

Среди других крупных событий фестиваля — выступление альтернативной группы Jane Air в сопровождении струнного оркестра, новая работа хореографа Ксении Михеевой «Непокой», аудиовизуальный концерт электронной и экспериментальной музыки Noiseroom и многое другое. Завершится «Новая Х» 14 мая.

Ранее стало известно, что пост главного режиссёра Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова занял Анатолий Шульев.

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