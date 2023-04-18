Цикл лекций о киноиндустрии пройдёт на ММКФ

Короткая ссылка
На бизнес-площадке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) пройдёт цикл лекций «Крупным планом» — второй сезон образовательной программы Roskino Academy.
Цикл лекций о киноиндустрии пройдёт на ММКФ
  • РИА Новости

Лекции будут посвящены кинобизнесу в странах Ближнего Востока и Азии, сообщила пресс-служба Roskino Academy.

Первый блок образовательного сезона стартует 21 апреля семинаром под названием «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии».

Также лекции пройдут 26 апреля, 30 и 31 мая с участием экспертов из таких стран, как Казахстан, Нидерланды, Южная Корея и Беларусь.

Образовательный бренд Roskino Academy был создан в 2022-м компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры. В прошлом году прошло около 13 онлайн-семинаров, в которых участвовали 17 международных экспертов.

Ранее стали известны даты проведения кинорынка и форума «Российский кинобизнес».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить