Цикл лекций о киноиндустрии пройдёт на ММКФ

На бизнес-площадке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) пройдёт цикл лекций «Крупным планом» — второй сезон образовательной программы Roskino Academy.

Лекции будут посвящены кинобизнесу в странах Ближнего Востока и Азии, сообщила пресс-служба Roskino Academy.

Первый блок образовательного сезона стартует 21 апреля семинаром под названием «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии».

Также лекции пройдут 26 апреля, 30 и 31 мая с участием экспертов из таких стран, как Казахстан, Нидерланды, Южная Корея и Беларусь.

Образовательный бренд Roskino Academy был создан в 2022-м компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры. В прошлом году прошло около 13 онлайн-семинаров, в которых участвовали 17 международных экспертов.

Ранее стали известны даты проведения кинорынка и форума «Российский кинобизнес».