Названы даты проведения кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

Кинорынок и форум «Российский кинобизнес» пройдёт с 27 по 29 ноября в Москве. Кроме того, С 20 по 21 июня будет организовано дополнительное мероприятие под названием «Российский кинобизнес: летний выпуск».

«Большой, масштабный кинорынок у нас пройдет в ноябре. А июньские мероприятия — это такие партнёрские дни, когда несколько кинопрокатных компаний по итогам Каннского кинорынка и плюс ещё по итогам сформировавшихся релизов российских фильмов покажут презентации и полные метры релизов», — рассказала в беседе с РИА Новости Екатерина Бордачёва, гендиректор и креативный продюсер мероприятия.

По её словам, основная программа кинорынка будет определена уже в мае.

Ранее ожидалось, что «Российский кинобизнес» состоится в мае, однако позднее организаторы объявили о его отмене. Бордачёва объяснила, что решение о переносе было принято из-за нехватки контента, который можно было бы представить в мае.

Ранее была объявлена программа 45-го ММКФ.