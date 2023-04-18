Названа дата премьеры сериала «Операция «Неман»

Многосерийная военная драма «Операция «Неман» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink 27 апреля, а в эфире телеканала РЕН ТВ — в мае. Действие мини-сериала происходит в августе 1944 года на территории Западной Белоруссии. Сюжет основан на романе Владимира Богомолова «Момент истины».

Совместный проект телеканалов «Звезда», РЕН ТВ, онлайн-кинотеатра Wink и компании Star Media Vision пополнит линейку Wink Originals. Сюжет вращается вокруг разыскной группы управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина, которая охотится на диверсантов, собирающих разведданные. Автором идеи проекта является гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

«Операция «Неман» будет интересна зрителям разных поколений, которые хотят почувствовать дух того времени, когда обычные люди превращались в героев. Все они шаг за шагом разрушали планы врага и делали победу неизбежной. В сериале в правильных пропорциях соединились сложная драма, зрелищный боевик, напряжённый шпионский детектив и даже психологический триллер. А главное — это истории человеческих судеб в обстоятельствах, где каждый момент опасен и может стать последним», — цитирует пресс-служба директора по контенту видеосервиса Wink Александра Косарима.

Роли в сериале исполнили Александр Яценко, Алексей Кравченко, Александр Дуденков и другие.

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