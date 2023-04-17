В сети вышел трейлер сериала «Балет»

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На YouTube-канале видеосервиса Wink вышел трейлер предстоящей психологической драмы Евгения Сангаджиева «Балет» о театральном закулисье.

В ролике героиня Аллы Сигаловой — бывшая прима-балерина Рута Майерс, вернувшаяся на подмостки родного балетного театра по приглашению нового директора, заявляет о намерении поставить аутентичный современный спектакль. Однако хореограф сталкивается с препятствиями в лице коллег, с которыми она когда-то служила бок о бок. Её постановка не должна вызвать скандал, говорит руководство. Удастся ли это героине, зрители узнают в мае 2023-го.

Также в ленте сыграли Игорь Гордин, Маруся Фомина, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская и другие.

Ранее стало известно, что премьера психологического сериала «Балет» назначена на 18 мая.

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