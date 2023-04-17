В мае состоится премьера сериала «Балет»

Российский сериал «Балет» режиссёра Евгения Сангаджиева выйдет на видеосервисе Wink 18 мая 2023 года.

Сюжет будет сфокусирован на бывшей прима-балерине и нынешнем хореографе Руте Майерс, которая возвращается в Россию спустя 40 лет ради того, чтобы поставить спектакль на сцене главного балетного театра страны. Для этого ей придётся наладить взаимоотношения не только с художественным руководителем театра, который когда-то был её любовником, но и с важными персонами в балетном мире.

Главную роль в сериале исполняет актриса и хореограф Алла Сигалова. Также в ленте играют Игорь Гордин, Маруся Фомина, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская и другие.

Как сообщает пресс-служба видеосервиса, в многосерийной картине зритель сможет увидеть семь балетных постановок, часть из которых была создана специально для сериала. В съёмках принимают участие балетные труппы ведущих театров России. Хореографом-постановщиком выступает Владимир Варнава, который также исполняет в проекте роль педагога.

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