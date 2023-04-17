Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым состоится в Москве 17 апреля

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В Москве 17 апреля состоится церемония прощания с кинокритиком Юрием Богомоловым.
Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым состоится в Москве 17 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщил его сын Константин Богомолов в своём аккаунте в Facebook*.

По его словам, церемония начнётся в 13:00 и пройдёт по адресу улица Маршала Тимошенко, 25.

Кинокритик Юрий Богомолов скончался в пятницу, 14 апреля, в возрасте 86 лет.

Ранее стало известно о смерти актёра из фильма «Обитаемый остров» Юрия Ашихмина.

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