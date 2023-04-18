Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом покажут в России

Историческая драма «Жанна Дюбарри», которая откроет 76-й Каннский кинофестиваль, выйдет в российский прокат. Главные роли в картине исполняют Джонни Депп и Майвенн.

На выход фильма в России повлияло то, что это результат совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions и российской студии Russian World Vision во главе с продюсером Константином Ёлкиным. По его словам, компания была рада стать частью такого крупного проекта.

«Мы были очень рады получить предложение от наших партнёров из Франции, компании Why Not Productions, поработать с этим проектом. Мы давно сотрудничаем с компанией Wild Bunch International, и, узнав о том, что они будут заниматься международными продажами фильма, мы поняли, что участие в производстве — это отличная возможность присоединиться к команде мастеров своего дела и создать удивительно интересный, масштабный проект, который увидит огромное количество зрителей по всему миру», — цитирует слова Ёлкина пресс-служба Russian World Vision.

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«Жанна Дюбарри» — это история о молодой женщине Жанне Вобернье, страстно желающей приключений и статуса. Она использует свою красоту, обаяние и интеллект, чтобы стать одной из членов высшего общества. Героиня знакомится с королём Людовиком XV и становится его возлюбленной. Жанна вдохновляет правителя, возвращает ему радость и желание жить. Вскоре король привозит Жанну в Версаль, не подозревая о её прошлой жизни куртизанки. Придворные не рады появлению такой личности в обществе. Со временем Жанна завоёвывает уважение и становится не только фавориткой Людовика XV, но и одной из самых влиятельных женщин при дворе.

Режиссёром ленты выступила Майвенн («Мой король»). Постановщица также исполнила роль самой Жанны.

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