Актриса Хейли Лу Ричардсон рассказала о пробах в Marvel
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Актриса назвала пробы в неназванный кинокомикс ошеломительными и поделилась некоторыми деталями.
В частности, Ричардсон рассказала, что прослушивание проходило на камеры, участникам накладывали грим, делали причёски, но супергеройские костюмы не выдали — только сказали, в какой одежде прийти. Кроме того, артистка отметила, что даже не видела сценарий, пишет Deadline.
Уточняется, что в актёрский состав фильма Ричардсон не попала.
Ранее стало известно, что актриса Миа Гот присоединилась к работе над кинокомиксом «Блэйд».