Актриса Хейли Лу Ричардсон рассказала о пробах в Marvel

Короткая ссылка
Звезда сериала «Белый лотос» актриса Хейли Лу Ричардсон поделилась впечатлениями от прослушивания на роль в один из фильмов киновселенной Marvel.
Актриса Хейли Лу Ричардсон рассказала о пробах в Marvel
  • Gettyimages.ru
  • © Cindy Ord/VF23

Актриса назвала пробы в неназванный кинокомикс ошеломительными и поделилась некоторыми деталями.

В частности, Ричардсон рассказала, что прослушивание проходило на камеры, участникам накладывали грим, делали причёски, но супергеройские костюмы не выдали — только сказали, в какой одежде прийти. Кроме того, артистка отметила, что даже не видела сценарий, пишет Deadline.

Уточняется, что в актёрский состав фильма Ричардсон не попала.

Ранее стало известно, что актриса Миа Гот присоединилась к работе над кинокомиксом «Блэйд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить