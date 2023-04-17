ТАСС: прокуратура Москвы проверит Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС России
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д.В. Козловского на предмет дискредитации ВС России», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС.
В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.