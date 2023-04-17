Эпидемиолог Лебедев посоветовал вызвать скорую помощь при укусе змеи

Руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

В беседе с газетой «Известия» он посоветовал приложить что-то холодное к месту укуса. Также рекомендуется наложить тугую повязку и сразу вызвать скорую помощь.

Как отметил Лебедев, определённую опасность могут представлять укусы ос и пчёл, поскольку на их яд возможна аллергическая реакция.

«После укуса нужно вынуть жало (пчёлы оставляют его всегда, а осы — только если убить насекомое во время укуса). Затем приложите холод к месту укуса, смажьте его местным средством с антиаллергическим и противовоспалительным компонентом, после чего примите антигистаминный препарат», — сказал эксперт.

Ранее доктор биологических наук герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, как нужно себя вести при встрече со змеями в лесу.