Эпидемиолог Лебедев посоветовал вызвать скорую помощь при укусе змеи
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он посоветовал приложить что-то холодное к месту укуса. Также рекомендуется наложить тугую повязку и сразу вызвать скорую помощь.
Как отметил Лебедев, определённую опасность могут представлять укусы ос и пчёл, поскольку на их яд возможна аллергическая реакция.
«После укуса нужно вынуть жало (пчёлы оставляют его всегда, а осы — только если убить насекомое во время укуса). Затем приложите холод к месту укуса, смажьте его местным средством с антиаллергическим и противовоспалительным компонентом, после чего примите антигистаминный препарат», — сказал эксперт.
Ранее доктор биологических наук герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, как нужно себя вести при встрече со змеями в лесу.