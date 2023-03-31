Герпетолог Черлин: при встрече со змеёй нельзя её трогать или тыкать палкой

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Анастасия Румянцева
Доктор биологических наук герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT рассказал, как нужно себя вести при встрече со змеями в лесу.
Герпетолог Черлин: при встрече со змеёй нельзя её трогать или тыкать палкой
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«Лучше не трогать, не пытаться тыкать их палками. От них опасности нет, если не трогать, они никогда не нападают сами... Сейчас случайный укус в ногу — это невозможная ситуация в принципе, поскольку босиком никто не ходит», — заявил Черлин.

Но если всё-таки вас укусила змея, надо обязательно обратиться к врачу, посоветовал специалист.

Он также добавил, что, если человек страдает от аллергии, лучше всегда иметь с собой нужные препараты.

«Яд — очень сильный аллерген. Мой друг погиб от укуса обыкновенной гадюки, которая далеко не самая ядовитая, он погиб от анафилактического шока», — объяснил эксперт.

Необходимо надевать соответствующую обувь — сапоги или ботинки, порекомендовал герпетолог. 

«В яде наших гадюк, как и большинства других, есть компоненты, которые влияют на нервную систему, от её состояния очень зависит, как будет протекать отравление. Если кто-то находится рядом — задача не дать человеку запаниковать, при панике отравление протекает тяжелее», — подчеркнул собеседник RT. 

Ранее СМИ сообщили, что жители Таватуя Свердловской области заметили большое количество змей в лесу. Как отмечают эксперты, это связано с выходом змей из спячки из-за потепления. 

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