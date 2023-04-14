В прокат вышла картина «Звёзды в полдень» режиссёра Клер Дени
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Это история об американской журналистке Триш, застрявшей в Никарагуа без жилья, паспорта и денег. Чтобы выжить, она торгует своим телом и выслуживается перед местными властями. Однажды она встречает англичанина Дэниела, который, в отличие от других мужчин, симпатичен ей. Герои сближаются, и Триш вскоре понимает, что Дэниел находится в ещё более опасной ситуации, чем она.
Фильм «Звёзды в полдень» основан на одноимённом романе автора Дениса Джонсона.
Роли Дэниела и Триш в ленте исполнили Джо Элвин («Фаворитка», «Стёртая личность») и Маргарет Куэлли («Славные парни», «Однажды в… Голливуде», «Уборщица. История матери-одиночки»).
Мировая премьера фильма состоялась в мае 2022 года.
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