Кастинг-директор фильма о Бонде рассказала, как должен выглядеть исполнитель главной роли

Кастинг-директор новой картины об Агенте 007 Дебби Макуильямс считает, что актёр, который исполнит роль Бонда, должен выглядеть как обычный человек.

В разговоре с газетой Times Макуильямс пояснила, что Джеймс Бонд не должен выглядеть как актёр Дуэйн Джонсон.

Директор по подбору артистов отметила, что исполнитель роли обязан быть в хорошей физической форме, но при этом не привлекать лишнее внимание к своему телу.

Многого от потенциального Агента 007 не требуется. Помимо физподготовки, по словам Дебби Макуильямс, он должен обладать навыками актёрского мастерства. Также кастинг-директор не рассматривает на роль молодых артистов.

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