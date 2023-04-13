Актриса Крылова рассказала о своей героине в сериале «Жить жизнь»

Актриса Анастасия Крылова рассказала подробности о своей героине в новом сериале «Жить жизнь», в котором также снималась Любовь Аксёнова.

«Ольга уверена, что манипулирует своим мужем. Она пытается сделать так, чтобы муж выполнил все её просьбы и хотелки, но это ей не удаётся, муж — достаточно обеспеченный человек, и он запрещает ей жить обычной нормальной жизнью, работать, иметь собственные деньги», — заявила Крылова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, героиня не хочет с этим мириться.

Как отметила Крылова, на съёмках были красивые и престижные локации.

«Например, когда моя Оля готовилась к свадьбе, нужно было выбрать белое платье. И мы снимали в дорогом салоне в Барвихе, где я примеряла наряды стоимостью от 500 тыс. до полутора миллионов рублей», — сообщила она.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с иностранными фильмами.