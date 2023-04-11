Драма с Пускепалисом и антиутопия о странной любви: на киноэкраны выходят фильмы «Доктор», «Волны» и «Звёзды в полдень»

В четверг, 13 апреля, в широкий прокат выйдут такие картины российского производства, как драма «Зоськина заправка», в которой героиня получит то, чего долго желала, но счастливее не станет, антиутопия «Волны» — о мужчине, попадающем в секту, а также лента «Доктор» с Сергеем Пускепалисом в роли врача-психиатра. Кроме того, на экранах покажут триллер «Звёзды в полдень» и итальянскую трагикомедию «История одного ограбления».

«Зоськина заправка»

Действие драмы разворачивается одной ночью. Главная героиня Зося — обычная работница заправки — мечтает о большой любви и ярких приключениях. Однажды она получает всё, чего так давно желала, но велика вероятность, что счастливой её это не сделает.

Авторы фильма обещают, что во время просмотра «Зоськиной заправки» зрители смогут испытать большой спектр эмоций: тоску, обиду, грусть, любовь и прочее.

Режиссёром выступила Наталья Углицких. Среди других её работ — «На крючке!», «Гражданка Катерина» и «Мелодия любви». По словам Углицких, это фильм о женщинах, чьи поступки движимы эмоциями.

«Сценарий подкупил меня закрученным сюжетом, в котором центральная роль за женщиной. В герметичной истории разворачивается череда искренних и смелых поступков героини. Это честная история про женщину, которой движут чувства, вне зависимости от законности действий или правил, созданных обществом. История и её героиня рифмуются со мной: женщина в окружении мужчин, которые играют в свои жестокие и опасные игры. Мужчины ждут, чью сторону она займёт. В итоге Зося выбирает свою сторону», — цитирует постановщицу «Комсомольская правда».

Главную роль исполнила звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер. Также в картине снялись Григорий Сиятвинда, Александр Самойленко, Вольфганг Черни и Никандр Кирьянов.

«Волны»

Бывший кинокритик, а сейчас режиссёр Михаил Брашинский снял антиутопическую драму о поиске смысла в жизни. Ранее кинематографист работал над такими проектами, как «Убойная сила», «Гололёд» и «Шопинг-тур».

По словам Брашинского, это картина в первую очередь о любви.

«Всё начиналось с истории человека, которому так невыносимо жить в этом мире, что он всё бросает и уходит жить в лес. Но этого было мало, недостаточно. Так появилась секта. Потом любовь. Сейчас для меня это прежде всего история любви. Странной, неформатной, невозможной отчасти, но всё-таки любви», — рассказал постановщик в интервью порталу «Сеанс».

Главный герой Олег вёл обычный образ жизни и не брал во внимание психическое расстройство своей жены Ольги. Когда та совершила суицид, герой бросил всё и отправился куда глаза глядят. Так он оказался в новом дивном мире — в лесу, в обществе сектантов.

Это скрытая от остального мира проволочным забором община, в которой люди находят смысл, а какой — никто не говорит. Всё в ней выглядит одинаково: идентичные друг другу домики, похоже одетые люди. Им нечего делить, и живут они в согласии: вместе обедают, поют у костра, разводят скот на продажу. Прожив в общине несколько дней, Олег по-прежнему не находит никакого смысла. Местные начинают думать, что герою не дано отыскать ответы на мучительные вопросы. Они считают, что Олегу стоит уйти туда, откуда он пришёл. Ему придётся пожертвовать многим, чтобы остаться самим собой.

Центральные роли исполнили Владислав Абашин и Виктория Толстоганова.

«Доктор»

Действие драмы разворачивается в психоневрологическом отделении для подростков, где лежат совершенно разные пациенты: один живёт в виртуальном мире игр и считает себя существом, отец другого внушил ему идею превосходства одной расы над остальными, третий постоянно молчит и ненавидит окружающий его мир.

Найти подход к каждому из душевнобольных и помочь им надеется психиатр Иван Христофоров. Он предпочитает не просто давать детям таблетки, а лечить их с помощью общения. В то же время Христофоров изо дня в день пытается не утонуть в потоке собственных депрессивных мыслей.

Картину снял режиссёр Артём Темников (No comment, «Кровь»). В основу лёг роман Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». По словам писательницы, она рада тому, что у её героев появились экранные прототипы.

«Литературные персонажи получили своё воплощение в фильме — ну практически один в один. Для меня это просто было чудом и сказкой. Естественно, благодаря и режиссёру, и продюсеру, всей команде, которая работала, и, конечно, Сергею Пускепалису, который просто воплощённый доктор Христофоров», — цитирует Марию Ануфриеву сетевое издание «Смотрим».

Психиатра Христофорова сыграл Сергей Пускепалис. Это одна из последних ролей артиста. Также в актёрский состав вошли Ольга Цирсен, Денис Логинов, Вероника Устимова, Игорь Черневич, Елена Сусанина и Роман Коноплёв.

В съёмках фильма принимали участие дети из детдомов Ярославля и Переславля-Залесского.

«Звёзды в полдень» (Stars at Noon)

Главная героиня ленты — американская журналистка-фрилансер Триш, которая застряла в Никарагуа без паспорта, жилья и финансов. В отчаянии она использует своё тело, чтобы заработать денег, а также прибегает к некоторым хитростям, помогающим ей выжить и выслужиться перед местными властями. Всё, чего она желает, — вырваться из этой страны.

Клиентов Триш находит в баре дорогого отеля. В один из вечеров она встречает англичанина Дэниела. В отличие от других мужчин, этот ей симпатичен. Герои сближаются, и Триш понимает, что Дэниел находится в ещё большей опасности, чем она.

Сняла картину постановщица Клер Дени («Белый материал», «Высшее общество», «С любовью и яростью»). Главные роли исполнили Джо Элвин («Фаворитка», «Стёртая личность») и Маргарет Куэлли («Славные парни», «Однажды в… Голливуде», «Уборщица. История матери-одиночки»).

Лента основана на одноимённом романе писателя Дениса Джонсона. По информации кинокритика Роджера Эберта, Джонсон вложил в книгу опыт и отрезок жизни, во время которого пытался стать политическим репортёром в Никарагуа и Коста-Рике в начале 1980-х.

© Кадр из фильма «Звёзды в полдень»

«История одного ограбления» (Ostaggi)

В центре сюжета итальянской трагикомедии — отчаявшийся бизнесмен Марко. Он инсценирует ограбление бронированного автомобиля с деньгами и в попытках скрыться от полиции забегает в ближайшую пекарню и берёт в заложники всех, кто там находится: пенсионерку со слабым сердцем, проститутку, мигранта из Сирии и агрессивного пекаря, который готов пожертвовать всеми клиентами ради самозащиты.

Бизнесмен вступает в переговоры с полицией, пока заложники отчаянно решают, кого лучше застрелить первым.

Режиссёром выступила актриса Элеонора Ивоне. Это её дебютная работа в качестве постановщицы. Она также исполнила роль сотрудницы полиции.