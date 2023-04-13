Последнего «Индиану Джонса» и «Убийц цветочной луны» покажут на Каннском кинофестивале вне конкурса
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«Индиана Джонс и Колесо судьбы» станет пятым и заключительным фильмом приключенческой саги с Харрисоном Фордом, которому организаторы фестиваля обещают выразить особое уважение за многолетнюю карьеру.
Картина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» основана на одноимённой книге Дэвида Гранна. Главные роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Сюжет вращается вокруг расследования ФБР серии убийств в поселении индейского племени Осейджи в 1920-х.
Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о желании представить свой клип на Каннском кинофестивале.