Последнего «Индиану Джонса» и «Убийц цветочной луны» покажут на Каннском кинофестивале вне конкурса

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Премьеры новой картины режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и Джеймса Мэнголда «Индиана Джонс и Колесо судьбы» состоятся вне конкурсной программы на 76-м Каннском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра.
Последнего «Индиану Джонса» и «Убийц цветочной луны» покажут на Каннском кинофестивале вне конкурса
  • Gettyimages.ru

«Индиана Джонс и Колесо судьбы» станет пятым и заключительным фильмом приключенческой саги с Харрисоном Фордом, которому организаторы фестиваля обещают выразить особое уважение за многолетнюю карьеру.

Картина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» основана на одноимённой книге Дэвида Гранна. Главные роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Сюжет вращается вокруг расследования ФБР серии убийств в поселении индейского племени Осейджи в 1920-х.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о желании представить свой клип на Каннском кинофестивале.

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