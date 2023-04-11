Ольга Бузова заявила о желании представить свой клип на Каннском кинофестивале

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова рассказала о желании представить свой клип на песню «Верни» на Каннском кинофестивале.

«Мы снимаем не клип. Мы снимаем кино — это короткометражка о моей жизни… Я задумалась, чтобы эту работу отправить на кинофестиваль в Канн. Она достойна того, чтобы её увидел весь мир», — рассказала артистка.

Она также отметила, что записывала песню около четырёх дней с куратором, который помог ей раскрыть свои вокальные данные.

Ролик с её выступлением перед представителями СМИ опубликован в Telegram-канале «Звёздная пыль».

Ранее ФАН опубликовал эксклюзивные кадры со съёмок.

Каннский кинофестиваль пройдёт во Франции с 16 по 27 мая. Его откроет фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в роли Людовика XV.