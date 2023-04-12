Стартовали съёмки нового сезона сериала «Нежность»

Начались съёмки второго сезона лирического сериала «Нежность». В них примут участие такие актёры, как Светлана Ходченкова, Максим Виторган, Евгений Цыганов, Михаил Боярский, Александра Урсуляк и другие.

Онлайн-кинотеатр ivi объявил о начале съёмок второго сезона лирической комедии «Нежность». Режиссёром на этот раз стал Владимир Щегольков («Везёт»), а пост креативного продюсера вновь заняла одна из исполнительниц центральных ролей Виктория Исакова, сообщает «Кинобизнес».

«Начало съёмочного процесса никогда не обходится без волнения. А в нашем случае ответственность двойная. Но это счастье — уйти с головой в такой по-настоящему нежный материал. Мы попробовали двинуться немного дальше и развить персонажей, придуманных Аней Меликян. Делали это с большой любовью. Надеюсь, наша история ответит нам взаимностью», — цитирует «Кинобизнес» Исакову.

По словам авторов, в новом сезоне «было придумано решение, которое станет интересным открытием для зрителя, но сохранит всё то, что так полюбили поклонники первой части — уникальную игривую тональность при необыкновенной глубине и драматизме истории».

Первый сезон сериала «Нежность» вошёл в рейтинги лучших отечественных сериалов разных лет и был высоко оценён как критиками, так и зрителями.

Ранее стала известна дата выхода документального многосерийного проекта, посвящённого съёмкам картины Клима Шипенко «Вызов».