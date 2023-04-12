Минкультуры: контракт с худруком БДТ Андреем Могучим завершился 9 апреля

Контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андреем Могучим завершился 9 апреля. Теперь руководство перешло к директору учреждения.

«Министерством культуры России утверждён новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения. Срок действующего контракта художественного руководителя... Андрея Могучего прекратился 9 апреля», — сообщили Интерфаксу в Министерстве культуры.

Директор Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Татьяна Архипова продолжит свою работу в соответствии с новым уставом. Андрей Могучий занимал пост худрука театра с 2013 года.

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