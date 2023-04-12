Премьера мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» назначена на декабрь

Российский мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» выйдет в прокат 28 декабря 2023 года.

Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

На данный момент неизвестен сюжет картины, но основными героями вновь будут Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович, а также полюбившийся публике конь Юлий.

«Три богатыря и Пуп Земли» — 12-й мультфильм во франшизе «Три богатыря». Режиссёром выступает Константин Бирюков.

Предыдущая картина носит название «Три богатыря и Конь на Троне», её премьера состоялась в 2021-м. Первая же анимационная лента — «Алёша Попович и Тугарин Змей» — вышла в прокат в 2004 году.

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