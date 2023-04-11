Компания Universal отправит песню главного злодея из «Братьев Супер Марио в кино» на «Оскар»

Композиция Peaches, которую в мультфильме исполняет Боузер поборется за награду киноакадемии в категории «Лучшая оригинальная песня».

В анимационной ленте композицию исполнил известный музыкант и актёр Джек Блэк. Песня была написана режиссёрами ленты совместно с Блэком, Эриком Осмондом и Джоном Спайкером. Злодей Боузер в ней рассказывает о своих чувствах к принцессе Грибного королевства, сообщает Variety со ссылкой на Universal.

Ранее стало известно, что лента «Братья Супер Марио в кино» побила рекорд по сборам на старте проката.