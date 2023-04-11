Компания Universal отправит песню главного злодея из «Братьев Супер Марио в кино» на «Оскар»
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В анимационной ленте композицию исполнил известный музыкант и актёр Джек Блэк. Песня была написана режиссёрами ленты совместно с Блэком, Эриком Осмондом и Джоном Спайкером. Злодей Боузер в ней рассказывает о своих чувствах к принцессе Грибного королевства, сообщает Variety со ссылкой на Universal.
Ранее стало известно, что лента «Братья Супер Марио в кино» побила рекорд по сборам на старте проката.