Компания Universal отправит песню главного злодея из «Братьев Супер Марио в кино» на «Оскар»

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Композиция Peaches, которую в мультфильме исполняет Боузер поборется за награду киноакадемии в категории «Лучшая оригинальная песня».
Компания Universal отправит песню главного злодея из «Братьев Супер Марио в кино» на «Оскар»
  • Gettyimages.ru
  • © Amy Sussman

В анимационной ленте композицию исполнил известный музыкант и актёр Джек Блэк. Песня была написана режиссёрами ленты совместно с Блэком, Эриком Осмондом и Джоном Спайкером. Злодей Боузер в ней рассказывает о своих чувствах к принцессе Грибного королевства, сообщает Variety со ссылкой на Universal. 

Ранее стало известно, что лента «Братья Супер Марио в кино» побила рекорд по сборам на старте проката.

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