Анимационная лента «Братья Супер Марио в кино» побила рекорд по сборам на старте проката

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Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» собрал более $178 млн в американском прокате и порядка $378 млн в мире, поставив таким образом абсолютный рекорд дебютных выходных для анимационных картин.
Анимационная лента «Братья Супер Марио в кино» побила рекорд по сборам на старте проката
  • Gettyimages.ru
  • © Kayla Oaddams

В международном прокате мультфильм от студии Universal уступил лишь продолжению «Холодного сердца», но показал лучший старт с начала года. Кроме того, «Братья Супер Марио в кино» поставили рекорд для анимации в 22 странах, сообщает «Кинобизнес».

Сюжет мультфильма вращается вокруг приключений усатого водопроводчика Марио и его брата Луиджи, противостоящих планам коварного Боузера. Голоса персонажам подарили такие актёры, как Крис Пратт, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой и другие.

Ранее стало известно, что у фильма «Чебурашка» появится продолжение.

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