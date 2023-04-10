Анимационная лента «Братья Супер Марио в кино» побила рекорд по сборам на старте проката
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В международном прокате мультфильм от студии Universal уступил лишь продолжению «Холодного сердца», но показал лучший старт с начала года. Кроме того, «Братья Супер Марио в кино» поставили рекорд для анимации в 22 странах, сообщает «Кинобизнес».
Сюжет мультфильма вращается вокруг приключений усатого водопроводчика Марио и его брата Луиджи, противостоящих планам коварного Боузера. Голоса персонажам подарили такие актёры, как Крис Пратт, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой и другие.
Ранее стало известно, что у фильма «Чебурашка» появится продолжение.