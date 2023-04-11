Студия Marvel опубликовала трейлер фильма «Марвелы»
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Также в ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале студии, появляются Ник Фьюри в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и флеркен Гуся, по-прежнему маскирующийся под кошку.
Картина «Марвелы» является прямым продолжением ленты «Капитан Марвел» и мини-сериала «Мисс Марвел». Режиссёром кинокомикса выступила Ниа ДаКоста («Кэндимен»). В прокат картина должна выйти в ноябре 2023 года.
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