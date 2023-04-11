Студия Marvel опубликовала трейлер фильма «Марвелы»

В сети появился трейлер новой супергеройской ленты «Марвелы». В нём объединяются три персонажа: Капитан Марвел (Бри Ларсон), Моника Рамбо (Тейона Паррис) и Мисс Марвел (Иман Веллани). Героиням предстоит выяснить, почему при каждом применений сверхсилы они меняются местами друг с другом.

Также в ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале студии, появляются Ник Фьюри в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и флеркен Гуся, по-прежнему маскирующийся под кошку.

Картина «Марвелы» является прямым продолжением ленты «Капитан Марвел» и мини-сериала «Мисс Марвел». Режиссёром кинокомикса выступила Ниа ДаКоста («Кэндимен»). В прокат картина должна выйти в ноябре 2023 года.

Ранее вышел трейлер фильма Disney «Питер Пэн и Венди».