Компания Disney выпустила новый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

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В сети опубликован новый трейлер картины режиссёра Дэвида Лоури («Легенда о Зелёном Рыцаре»), снятой по мотивам полнометражного мультфильма, основанного на сказочных повестях Джеймса Мэтью Барри.
Компания Disney выпустила новый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Новый трейлер предстоящей ленты «Питер Пэн и Венди» опубликован на официальном YouTube-канале компании Walt Disney Studios.

По сюжету Венди (Эвер Андерсон), которая боится взрослеть, встречается с вечным мальчиком Питером Пэном (Александр Молони) и вместе со своими братьями отправляется в Нетландию. Компанию им составила фея Динь-Динь (Яра Шахиди), а роль главного противника героев — Капитана Крюка — взял на себя Джуд Лоу.

Премьера «Питер Пэн и Венди» состоится на канале Disney+ 28 апреля 2023 года.

Ранее в сети раскритиковали первый трейлер картины — многие поклонники остались недовольны увиденным и обвинили Disney в «уничтожении детства».

 

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