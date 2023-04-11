Компания Disney выпустила новый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»
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Новый трейлер предстоящей ленты «Питер Пэн и Венди» опубликован на официальном YouTube-канале компании Walt Disney Studios.
По сюжету Венди (Эвер Андерсон), которая боится взрослеть, встречается с вечным мальчиком Питером Пэном (Александр Молони) и вместе со своими братьями отправляется в Нетландию. Компанию им составила фея Динь-Динь (Яра Шахиди), а роль главного противника героев — Капитана Крюка — взял на себя Джуд Лоу.
Премьера «Питер Пэн и Венди» состоится на канале Disney+ 28 апреля 2023 года.
Ранее в сети раскритиковали первый трейлер картины — многие поклонники остались недовольны увиденным и обвинили Disney в «уничтожении детства».