В столичном проекте «Музыка в метро» участвуют 254 коллектива и музыканта

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал RT об участниках проекта «Музыка в метро» — об их образовании, возрасте, любимых инструментах и музыкальных предпочтениях.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы занимаемся развитием не только транспортной инфраструктуры, но и пассажирских сервисов, которые делают поездки москвичей комфортнее и приятнее. Наш проект «Музыка в метро» позволяет артистам найти свою аудиторию, а пассажирам — послушать живую музыку во время поездки. Сейчас в метро выступают 254 коллектива и музыканта. За пять сезонов проекта в нём приняли участие уже более 5 тыс. человек. Среди артистов много юных музыкантов, они учатся в лучших столичных музыкальных учебных заведениях. Также на площадках проекта выступают и их преподаватели. Возраст музыкантов — от 15 и до 80 лет», — отметил Ликсутов.

Наиболее популярные среди артистов музыкальные инструменты — скрипка, саксофон и гитара, а жанры — фолк-музыка, джаз, электронная музыка, классическая и рок, добавили со своей стороны в пресс-службе Московского метро.

Ранее стало известно, что юбилейный, Десятый Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвятили 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

Мероприятие пройдёт в Калининграде и области с 14 апреля по 12 июня.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, проект «Музыка в метро» существует с 2016 года. За всё это время в метро состоялось 300 тыс. выступлений, а за пять сезонов число участников превысило 5 тыс. человек. На площадках проекта побывали многие известные артисты — Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, Григорий Лепс, Баста и группа «Самоцветы».