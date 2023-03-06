Лор Байбакова напомнила о рисках использования некачественных наушников

Врач сурдолог-отоларинголог Елена Байбакова рассказала, что некачественные наушники могут привести к снижению слуха.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что следует выбирать наушники с шумоподавлением.

«Активное шумоподавление — очень большой плюс. То же метро взять, там очень громкие звуки. Порядка 80 децибел рёв метро, даже больше, 90. Чтобы слушать музыку там, нужно прибавить ещё больше. Если у человека некачественные наушники и он каждый день совершает переезды, то рано или поздно это может привести к снижению слуха», — объяснила врач.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.