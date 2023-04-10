В Калининграде пройдёт посвящённый Рахманинову музыкальный фестиваль

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Юбилейный, десятый Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвятили 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Мероприятие пройдёт в Калининграде и области с 14 апреля по 12 июня.
В Калининграде пройдёт посвящённый Рахманинову музыкальный фестиваль
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa / EyeEm

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной филармонии имени Е.Ф. Светланова, всего в рамках фестиваля будет организовано 15 концертов, участие в которых примут более 300 музыкантов из России, Японии, Франции, Китая и Вьетнама.

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, в составе которого 90 музыкантов, выступит с Третьей симфонией Рахманинова, а французский артист Николя Челоро помимо работ знаменитого композитора исполнит музыку Александра Скрябина и Анатолия Лядова. Хироко Иноуэ из Японии и Мария Гаврилюк из России будут играть в четыре руки на органе.

Ранее были объявлены даты проведения военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

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