В Калининграде пройдёт посвящённый Рахманинову музыкальный фестиваль
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной филармонии имени Е.Ф. Светланова, всего в рамках фестиваля будет организовано 15 концертов, участие в которых примут более 300 музыкантов из России, Японии, Франции, Китая и Вьетнама.
Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, в составе которого 90 музыкантов, выступит с Третьей симфонией Рахманинова, а французский артист Николя Челоро помимо работ знаменитого композитора исполнит музыку Александра Скрябина и Анатолия Лядова. Хироко Иноуэ из Японии и Мария Гаврилюк из России будут играть в четыре руки на органе.
Ранее были объявлены даты проведения военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».