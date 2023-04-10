Фестиваль «Спасская башня» пройдёт с 26 августа по 3 сентября

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XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в этом году будет проходить с 26 августа по 3 сентября. В мероприятии примут участие около 1 тыс. музыкантов, танцовщиков и солистов.
Фестиваль «Спасская башня» пройдёт с 26 августа по 3 сентября
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Как сообщает ТАСС, пройдёт фестиваль традиционно на Красной площади.

В 2022 году международному фестивалю «Спасская башня» исполнилось 15 лет. За всё время существования его посетили более 160 коллективов из 57 стран.

Это крупнейший международный проект России в сфере культуры, который является одним из трёх самых популярных музыкально-военных фестивалей в мире, передаёт источник информацию оргкомитета мероприятия.

Ранее стало известно, что в Перми пройдёт новый фестиваль детского кино «Медвежонок».

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