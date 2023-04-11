Врач Пальман предложил дождаться результатов экспертиз воздуха после извержения на Камчатке

Врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал, что в настоящее время специалисты проводят исследования в районах, где после извержения вулкана Шивелуч наблюдался сильнейший за 60 лет пеплопад. Им предстоит выяснить, насколько опасна для здоровья обстановка на местности.

«Всё зависит от того, выброс какой химии происходит — какой химический состав, какой размер той пыли и пепла, которые оказываются в воздухе», — объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, некоторые химические соединения не имеют ни цвета, ни запаха, но их присутствие в воздухе опасно для здоровья человека. Об опасности людей должны оповещать соответствующие службы — гражданская оборона, МЧС.

Пальман порекомендовал местным жителям пользоваться на улице масками и респираторами для защиты дыхательных путей.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.