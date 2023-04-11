Врач Пальман предложил дождаться результатов экспертиз воздуха после извержения на Камчатке
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«Всё зависит от того, выброс какой химии происходит — какой химический состав, какой размер той пыли и пепла, которые оказываются в воздухе», — объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, некоторые химические соединения не имеют ни цвета, ни запаха, но их присутствие в воздухе опасно для здоровья человека. Об опасности людей должны оповещать соответствующие службы — гражданская оборона, МЧС.
Пальман порекомендовал местным жителям пользоваться на улице масками и респираторами для защиты дыхательных путей.
Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.