Врач Пальман предложил дождаться результатов экспертиз воздуха после извержения на Камчатке

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Врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал, что в настоящее время специалисты проводят исследования в районах, где после извержения вулкана Шивелуч наблюдался сильнейший за 60 лет пеплопад. Им предстоит выяснить, насколько опасна для здоровья обстановка на местности.
Врач Пальман предложил дождаться результатов экспертиз воздуха после извержения на Камчатке
  • globallookpress.com
  • © Ust Kamchatsk Information Centre

«Всё зависит от того, выброс какой химии происходит — какой химический состав, какой размер той пыли и пепла, которые оказываются в воздухе», — объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, некоторые химические соединения не имеют ни цвета, ни запаха, но их присутствие в воздухе опасно для здоровья человека. Об опасности людей должны оповещать соответствующие службы — гражданская оборона, МЧС.

Пальман порекомендовал местным жителям пользоваться на улице масками и респираторами для защиты дыхательных путей.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.

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