Режиссёр Квентин Тарантино рассказал, почему «Кинокритик» станет его последним фильмом

Актёр, сценарист, продюсер и режиссёр Квентин Тарантино заявил, что будущий фильм «Кинокритик» станет последней его работой в качестве постановщика. Кинодел уточнил, что у него больше нет мотивации снимать полнометражные ленты.

Тарантино также заявил, что его не устраивает современная тенденция показа новых фильмов на стриминговых сервисах спустя непродолжительное время проката в кинотеатрах, сообщает испанская газета La Vanguardia.

Постановщик сообщил, что не исключает, что в будущем ещё поработает над какими-нибудь проектами или сериалами и добавил, что хочет больше времени проводить со своей семьёй.

Ранее стало известно, что Клинт Иствуд работает над новым фильмом.