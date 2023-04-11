Режиссёр Квентин Тарантино рассказал, почему «Кинокритик» станет его последним фильмом

Короткая ссылка
Актёр, сценарист, продюсер и режиссёр Квентин Тарантино заявил, что будущий фильм «Кинокритик» станет последней его работой в качестве постановщика. Кинодел уточнил, что у него больше нет мотивации снимать полнометражные ленты.
Режиссёр Квентин Тарантино рассказал, почему «Кинокритик» станет его последним фильмом
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Venturelli

Тарантино также заявил, что его не устраивает современная тенденция показа новых фильмов на стриминговых сервисах спустя непродолжительное время проката в кинотеатрах, сообщает испанская газета La Vanguardia.

Постановщик сообщил, что не исключает, что в будущем ещё поработает над какими-нибудь проектами или сериалами и добавил, что хочет больше времени проводить со своей семьёй.

Ранее стало известно, что Клинт Иствуд работает над новым фильмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить