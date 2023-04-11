Режиссёр Квентин Тарантино рассказал, почему «Кинокритик» станет его последним фильмом
- Gettyimages.ru
- © Daniele Venturelli
Тарантино также заявил, что его не устраивает современная тенденция показа новых фильмов на стриминговых сервисах спустя непродолжительное время проката в кинотеатрах, сообщает испанская газета La Vanguardia.
Постановщик сообщил, что не исключает, что в будущем ещё поработает над какими-нибудь проектами или сериалами и добавил, что хочет больше времени проводить со своей семьёй.
Ранее стало известно, что Клинт Иствуд работает над новым фильмом.