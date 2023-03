Женщина, которую боялся Голливуд: о ком новый сценарий Квентина Тарантино

Квентин Тарантино завершил работу над новым сценарием, получившим название The Movie Critic («Кинокритик»). Проект может стать десятой и последней полнометражной режиссёрской работой кинематографиста. Сюжет вращается вокруг одного из самых авторитетных кинокритиков всех времён — Полин Кейл, которая оказала значительное влияние на творчество Тарантино. Действие ленты развернётся в 1970-х.

Квентин Тарантино, снявший такие культовые картины, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», завершил сценарий фильма, который вероятно станет его последней режиссёрской работой.

По данным The Hollywood Reporter, в центре сюжета новой ленты The Movie Critic («Кинокритик»), скорее всего, окажется Полин Кейл — одна из самых влиятельных кинокритиков всех времён. Действие развернётся в конце 1970-х годов, когда Кейл по просьбе актёра и режиссёра Уоррена Битти работала консультантом в кинокомпании Paramount.

«Период работы (Кейл. — RT) в Paramount, по всей видимости, совпадает с местом и временем действия, прописанными в сценарии. Как известно, Тарантино питает к Кейл глубокое уважение, что увеличивает вероятность того, что фильм посвящён ей», — пишет издание.

Рецензии Кейл могли как открыть миру новые имена в кинематографе, так и полностью уничтожить будущее тех или иных картин. В обзоре на «Бонни и Клайд» она уловила нотки предстоящих изменений, которые претерпел кинематограф в будущем, а также продемонстрировала острое понимание потребностей нового кинозрителя. За язвительную рецензию на фильм «Звуки музыки», который стал сенсацией, она вовсе была уволена из журнала McCall's. В своём эссе The Sound of Money («Звуки денег») Кейл заявила, что фильм имеет неверный посыл — это сладкая ложь, которую люди готовы проглотить. А о ленте Мартина Скорсезе «Славные парни» откровенно писала, что не считает её хорошей, при этом подчёркивая, что проект — пример триумфального произведения кинематографии и журналистики, поданный с пикантным драматизмом.

В 1965-м уже состоявшаяся журналистка, которую побивались режиссёры за её разгромные обзоры, опубликовала свою первую книгу I Lost It at the Movies, содержащую сборник остроумных рецензий. Издание разошлось тиражом 150 тыс. экземпляров. Кейл является автором ещё более десятка книг, включая Deeper into Movies («Глубже в кино»), Reeling («Шатание») и When the Lights Go Down («Когда гаснет свет»). Журналист Дэниэл Сильвер писал, что вместе с уходом коллеги на пенсию ушли «престиж и авторитет» кинокритики.

В 2018 году Роб Гарвер снял документальную ленту о Кейл «Что она сказала: Искусство Полин Кейл». В работе над проектом приняли участие многие именитые кинематографисты, среди которых — Фрэнсис Форд Коппола, Дэвид Лин, Питер Богданович, Ридли Скотт, Вуди Аллен и Тарантино.

Под влиянием работ Кейл Квентин Тарантино написал книгу Cinema Speculation, которая представляет собой историю кино и размышления режиссёра об индустрии. Не имея профильного образования, Тарантино многое черпал из рецензий критика и использовал полученные знания в своей работе.

Ожидается, что съёмки «Кинокритика» начнутся осенью 2023-го. Одной из студий — разработчиков картины может стать Sony Pictures Entertainment. У постановщика сложились тесные взаимоотношения с председателем компании Томом Ротманом после успеха фильма «Однажды в… Голливуде»: лента завоевала две премии «Оскар» из десяти номинаций и преуспела в прокате — её сборы составили $377,6 млн при бюджете $90 млн.

Gettyimages.ru

© Kevin Winter

Новая лента Тарантино может стать последним полнометражным фильмом в его карьере. Ранее кинематографист неоднократно заявлял, что уйдёт на пенсию после того, как снимет свой десятый полнометражный проект или когда достигнет 60-летнего возраста. Если считать две части «Убить Билла» за один фильм, то «Кинокритик» как раз станет десятой картиной постановщика. Что касается возраста, 27 марта этого года Тарантино разменяет седьмой десяток.

В январе 2020-го в интервью Питеру Треверсу, обозревателю и критику Rolling Stone, Тарантино рассказал, что хотел бы больше посвящать себя другим видам творчества и семье. К тому же, по словам постановщика, кинематограф подвергается изменениям, а он — приверженец старой школы.

«Я действительно думаю, что режиссура — это для молодых. Мне кажется, что кинематограф меняется, а я в какой-то степени принадлежу к старой гвардии», — отметил он.

Вместе с тем в ещё в 2012-м в беседе с Playboy Тарантино подчеркнул, что с возрастом постановщики не становятся лучше. В подкасте Pure Cinema в июне 2021-го он также отметил, что последние фильмы режиссёров, снятые в 70—90 лет, в основном «паршивые» и редко бывают «достойными». Поэтому он сам хотел бы отойти от полнометражных лент на пике карьеры. В интервью австралийскому подразделению GQ Тарантино сообщил, что отдал кино «всё, что мог».

«Думаю, я дошёл до конца пути в том, что касается игровых фильмов. (В будущем. — RT) я буду писать книги о кино, начну писать для театра, так что я по-прежнему буду творить», — сообщил он.

При этом Тарантино всё ещё заинтересован в работе над сериалами. В настоящее время в разработке находится вестерн Bounty Law («Закон охоты») — ответвление, посвящённое одному из персонажей «Однажды в… Голливуде». В центре сюжета мини-сериала окажется Джейк Кехилл, которого в фильме сыграл персонаж Леонардо ДиКаприо — Рик Далтон.

Кроме того, в 2021 году Тарантино издал 400-страничную новеллизацию «Однажды в… Голливуде», где раскрыл подробности жизни героев, не охваченные в фильме. Позднее он написал книгу «Человек, который мог стать МакКуином: Фильмография Рика Далтона». В ней автор приводит краткую биографию Далтона и описывает пройденный творческий путь. Особое внимание уделяется вымышленным киноработам персонажа.