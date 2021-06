«Он вообще-то отличный писатель»: Тарантино выпустил роман по фильму «Однажды в... Голливуде»

Квентин Тарантино выпустил роман по своему фильму «Однажды в... Голливуде». В книге 400 страниц, на которых описываются события, знакомые зрителям по ленте с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом, а также раскрываются неизвестные ранее подробности из жизни героев. Так, в числе прочего читатели узнают, действительно ли Клифф Бут убил жену и как сложилась карьера восьмилетней актрисы Труди, партнёрши Рика Далтона по сериалу «Лансер». Осторожно: спойлеры.

В продажу поступила книга Квентина Тарантино Once Upon a Time in Hollywood: A Novel — текстовая адаптация его фильма «Однажды в... Голливуде» (2019).

Роман насчитывает порядка 400 страниц, однако по просьбе автора он издан в мягкой обложке. На дополнительных страницах расположена реклама старой беллетристики, выдуманной и реальной (к примеру, «Истории Оливера» Эриха Сигала). Таким образом, облик книги сделан под стать её содержанию, которое, в свою очередь, отсылает к Pulp Fiction (разновидности коммерческой литературы).

«Роман можно назвать расхлябанным. Но если бы он был написан лучше, то результат вышел бы хуже. Книга буквально пропитана духом чтива в мягкой обложке, рассчитанного на массового потребителя. Во мне она будит воспоминания о запахе тёплого кокосового масла, пылевых клещах и лужицах антисептика (раньше книги такого рода в США продавались в аптеках и супермаркетах. — RT)», — отмечает Дуайт Гарнер из The New York Times.

Гарнер наряду с другими критиками проводит параллели между этим романом и работами известного мастера криминальной литературы и вестернов Элмора Леонарда, которым, по собственному признанию, восхищался Тарантино.

«Он (Тарантино. — RT) здесь, чтобы рассказать историю в бескомпромиссной манере Элмора Леонарда и попутно порассуждать о вещах, которые его волнуют, — о старых фильмах, мужской дружбе, мести и искуплении, музыке и стиле», — подчёркивает эксперт.

Старое и новое

Во многом роман повторяет фильм (некоторые диалоги в тексте воспроизведены дословно), однако между ними немало различий. Главным образом разнится структура повествования — события в романе опережают фильм или же, напротив, пересказываются позднее. Кроме того, книга содержит массу не вошедшей в сценарий информации. Это и анекдоты из жизни Голливуда, и описания злодеяний «Семьи» Чарльза Мэнсона, и подробности из жизни главных и второстепенных героев.

Массу внимания Тарантино уделил истории Клиффа Бута (в фильме его играл Брэд Питт). Автор подробнее рассказал о характере Бута и его увлечениях. Так, читатель узнаёт, что Бут не любит американское кино, но уважает артхаус, особенно Акиру Куросаву. Из актёров герой ценит Алана Лэдда.

Тарантино объясняет лёгкость, с которой Клифф Бут расправляется с членами секты Мэнсона: оказывается, Бут неоднократно убивал.

Во-первых, во время Второй мировой ему довелось одолеть множество японских солдат (за что он получил две медали Почёта). Помимо этого, Клифф Бут убил мужчину, который хотел нечестным образом поступить с его питбулем Бренди.

Бут получил Бренди в качестве оплаты долга. Какое-то время Бренди участвовал в собачьих боях и однажды был травмирован. Компаньон Бута предложил записать пса на бой и поставить на его противника. Клиффу эта идея не понравилась, и он убил компаньона.

Также Клифф Бут действительно убил свою жену (в фильме этот вопрос остаётся открытым), выстрелив в неё из подводного ружья. Герой тут же пожалел о произошедшем.

Зато с Риком Далтоном (Леонардо Ди Каприо) Клифф подружился, когда спас его от возгорания на съёмочной площадке.

Неоднократно Тарантино косвенно упоминает в романе себя самого. Согласно тексту, Рик Далтон под впечатлением от творчества музыканта Курта Заступила (отчима режиссёра) оставляет автограф на салфетке для его сына Квентина. Кроме того, Тарантино упомянул, что восьмилетняя актриса Труди (героиня Джулии Баттерз) впоследствии стала номинанткой на «Оскар» и получила премию за работу над якобы снятым Тарантино ремейком фильма «Дама в красном» (1979).

Также по теме Фут-фетишизм, издевательства над женщинами и шутки над мексиканцами: западные критики ополчились на Тарантино Уже по итогам первого уикенда в американском прокате комедия «Однажды в... Голливуде» собрала более $40 млн — это лучший показатель...

Первая критика с почтением отнеслась к работе Квентина Тарантино в качестве романиста.

«Тарантиновская «Однажды в Голливуде» производит впечатление, будто рассказать захватывающую историю совсем не сложно, а это самый непростой трюк из всех», — отмечает Дуайт Гарнер.

Питер Брэдшоу из The Guardian считает, что роман Тарантино «совершенно возмутителен и аддиктивно увлекателен сам по себе» — даже при его многословных отступлениях от темы и бесконечных заумных рассуждениях о кино и телевидении.

«Эта книга — напоминание о том, что Тарантино вообще-то отличный писатель. И нас не должно удивлять, что его гениальность в качестве сценариста распространяется и на художественную литературу, проявившись в ярких, как фейерверк, диалогах и составных элементах повествования», — подчёркивает Брэдшоу.

Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде»

globallookpress.com

© Columbia Pictures

Фильм «Однажды в... Голливуде» вышел в широкий прокат летом 2019 года. Повествование выстраивается вокруг реальных событий, имевших место в 1969 году: убийства голливудской актрисы, супруги Романа Полански Шэрон Тейт, её неродившегося ребёнка и ещё нескольких человек последователями секты «Семья» Чарльза Мэнсона. Тем не менее центральное место в сюжете заняли актёр Рик Далтон и его дублёр Клифф Бут — вымышленные персонажи в исполнении Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Удивительным образом они становятся причастны к судьбе Тейт и меняют ход истории.

Картина получила два «Оскара»: Нэнси Хэй и Барбаре Линг присудили награду за лучшую работу художника-постановщика, а статуэтку как лучший актёр второго плана получил Брэд Питт. Также лента принесла своим создателям три «Золотых глобуса» (в номинациях «Лучший фильм — комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актёр второго плана») и множество других наград.

В настоящее время рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 85% среди критиков и 70% — среди зрителей.