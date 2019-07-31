Фут-фетишизм, издевательства над женщинами и шутки над мексиканцами: западные критики ополчились на Тарантино

Уже по итогам первого уикенда в американском прокате комедия «Однажды в Голливуде» собрала более $40 млн — это лучший показатель среди всех фильмов Квентина Тарантино. Лента не отстаёт от предшественников и в плане рейтингов: пока её немного опережают лишь «Криминальное чтиво» и полная версия дилогии «Убить Билла». Тем не менее многие критики встретили картину прохладно. Причём некоторых рецензентов не устраивают детали, которые едва ли можно отнести к художественным недостаткам ленты. Так, на сайте одного из американских СМИ появилась статья, автор которой призывает «отменить Тарантино» из-за «жестокости по отношению к женским персонажам». RT рассказывает, за что ещё западные критики не жалуют режиссёра.

С момента американской премьеры комедии Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошло чуть больше недели. По итогам первого прокатного уикенда в США лента собрала рекордные $40,4 млн — столь стремительным стартом не может похвастаться ни один из предыдущих фильмов режиссёра.

«Однажды в Голливуде» не отстаёт от предшественников и по оценкам зрителей. На момент публикации этой статьи рейтинг картины на портале IMDb составлял 8,6 балла. Из всех работ Тарантино последнюю по этим показателям пока опережают лишь «Криминальное чтиво» (8,9 балла) и лента «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (8,8 балла). Критики также оценили фильм довольно высоко — агрегатор Rotten Tomatoes присвоил ему 84% «свежести».

Впрочем, многие профессиональные рецензенты встретили ленту прохладно. Если верить тому же Rotten Tomatoes, недовольными творением Тарантино остались 54 критика из 342.

Многие из них посчитали эту картину «потерянным шансом» режиссёра: по их мнению, режиссёр взялся за важную тему, но не сумел раскрыть её должным образом и вместо общественно значимого высказывания представил на суд зрителей ленту посредственную и затянутую, снятую исключительно «для себя».

«Фильм тащится, словно наевшаяся «Валиума» черепаха, и наполнен штампами о той эпохе, как автомат для попкорна — кукурузными зёрнами», — отмечает колумнист The New York Observer Рекс Рид. Он же подчёркивает, что не возражает против небольших художественных отступлений, но считает баловством выпуск «почти трёхчасового фильма вокруг фальшивого финала, который не рассказывает о Голливуде ничего нового».

«Жестокость в отношении женщин»

Другие отнеслись к некоторым художественном решениям Квентина Тарантино с нескрываемой неприязнью. Так, на сайте The Guardian появилась статья журналиста Роя Чако под заголовком «Конец романа: почему пора отменить Квентина Тарантино».

В своём материале Чако утверждает, что красной нитью практически через все ленты Тарантино проходит его «интерес к жестокому насилию в отношении женщин». В пример журналист приводит картины «Бешеные псы» (поскольку единственными персонажами женского пола в титрах значатся «Раненая женщина» и «Шокированная женщина»), «Криминальное чтиво» (в частности — реанимация героини Умы Турман уколом адреналина в сердце) и «Убить Билла» (Турман жестоко избили, похоронили заживо, а героине Дэрил Ханны вырвали оба глаза). Апогеем происходящего стала «Омерзительная восьмёрка»: героиня Дженнифер Джейсон Ли была прикована наручниками к трупу, её избивали и пытали на протяжении всего фильма.

«Встает вопрос: должны ли мы и дальше потакать пристрастию режиссёра к злоупотреблению сценами жестокости в отношении женщин, особенно в свете его собственного признания в применении физического насилия к своим актрисам, даже если делается это, по его утверждению, с целью снять идеальный кадр», — заключает Рой Чако.

Писатель и журналист Алекс Лейнингер в своём тексте для PopMatters подчёркивает, что картина не лишена очарования. Однако если в финале того же «Криминального чтива» нити повествования красиво сливались воедино, в «Однажды в Голливуде» Тарантино лишь «пытается увязать незавершённые линии с помощью бессмысленной чудовищной жестокости и необъяснимого ревизионизма».

© kinopoisk.ru

«Смехотворно «белое» кино»

Повествование в «Однажды в Голливуде» выстраивается вокруг реальных событий, имевших место в 1969 году — убийства голливудской актрисы, супруги Романа Полански Шэрон Тейт, её не родившегося ребёнка и нескольких других людей последователями секты «Семья» Чарльза Мэнсона. Тем не менее центральное место в сюжете досталось другим — вымышленным — персонажам в исполнении Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. При этом последний (спойлер!) пытается проявить себя с геройской стороны.

Блогер Ани Бандел, рассуждая на страницах портала NBC Think, приходит к выводу, что решивший представить альтернативное видение этой истории Тарантино «перетягивает одеяло» с трагедии Тейт на белых мужчин.

«Новая картина Квентина Тарантино превращает жестокое убийство в рассказ о героизме белого мужчины, тем самым оказывая медвежью услугу как самой Шэрон Тейт, так и истории в целом», — полагает Бандел. Также, по её убеждению, сам выбор актёров «свидетельствует о самоуверенности и весьма удобной забывчивости привилегированного белого мужчины».

В том, что амплуа кинозвёзд и героев в фильме о Голливуде конца 1960-х досталось белым мужчинам, смущает и известного кинокритика, популяризатора французского кино в США Ричарда Броди.

«Любовное послание Тарантино ушедшей голливудской эпохе, кажется, неосознанно превозносит белых мужчин-кинозвёзд (и тех, кто отдаёт команды за кадром) в ущерб всем остальным. Тарантино известен тем, что ему, по всей видимости, нравится вкладывать расистские оскорбления в уста своих персонажей, и «Однажды в Голливуде» в этом смысле — не исключение», — пишет Броди в материале для The New Yorker.

Он вспоминает, как герой Питта позволяет себе высказывание в отношении мексиканцев («Не плачь при мексиканцах», — говорит он другу), а герой Ди Каприо, актёр, на съёмках вестерна предлагает режиссёру карикатурное исполнение роли мексиканского бандита.

«Наркокурьер» Клинта Иствуда демонстрирует, каким чудовищным притеснениям на самом деле подвергаются мексиканцы из-за расизма белых американцев. Тарантино, напротив, снял смехотворно «белое» кино, щедро приправленное чувством «белого» превосходства», — считает критик.

В этом контексте Броди вспоминает сцену с участием Брюса Ли (Майк Мо). По сюжету Ли, находясь на киностудии, хвастается бойцовыми навыками — и проигрывает в драке с героем Питта.

«Единственный значимый не белый персонаж в одном из эпизодов выставлен хвастливой пародией и терпит позорной поражение в драке с Клиффом», — отмечает журналист.

© kinopoisk.ru

К слову, недовольство этим эпизодом выразила и дочь Брюса Ли Шеннон. По её словам, Тарантино выставил Ли «высокомерным придурком», хотя тот был вынужден с трудом добиваться того, что легко давалось другим.

«Я понимаю, они хотели сделать героя Брэда Питта таким супер-крутым, способным победить Брюса Ли. Но им не нужно было поступать с ним так же, как поступал белый Голливуд, когда он был жив», — приводит слова Шеннон Ли The Wrap.

Фут-фетишизм и Полански в бегах

Многие критики высказывают недовольство тем, что Тарантино якобы не уделил достаточно внимания Шэрон Тейт в исполнении Марго Робби. Так, Ани Бандел полагает, что режиссёра в принципе не интересует личность Тейт: его заботит лишь то, что она символизирует собой секс-символ и женщину, погибшую в самом расцвете сил.

Аналогичного мнения придерживается Рубин Сафайя из Cinemalogue. Журналист уверен, что у зрителей нет возможности хорошо узнать ни Тейт, ни любую другую героиню фильма: Тарантино только объективизирует прекрасную половину человечества и их ступни (Сафайя намекает на обилие женских ног в картинах режиссёра и слухи, что ступни якобы являются его тайным фетишем).

Критик задаётся вопросом: стоит ли романтизировать образ влюблённых Шэрон Тейт и Романа Полански, несущихся навстречу приключениям на своём кабриолете, когда Полански «находится в бегах», чтобы избежать наказания за изнасилование 13-летней, а Ума Турман (предположительно, по вине Тарантино) на съёмках «Убить Билла» попала в автомобильную аварию?

По мнению Сафайи, Тарантино «мнит себя модным режиссёром», который отдаёт должное меньшинствам и женщинам, однако все свои идеи черпает из принижающих и тех, и других ужастиков, телевизионных мелодрам и фильмов в жанре блэксплотейшн.

«Если посмотреть на контекст, эти творения выглядят бунтарскими не потому, что способны показать, как на самом деле живётся женщинам и чернокожим, а потому что нравятся белым продюсерам и дистрибьюторам, населяющим мир, в котором белый главный герой мужского пола, против которого и направлены эти, якобы, бунтарские идеи, является главным символом власти. Кем могут быть женщины, как не жертвами маньяков? Кем могут быть чернокожие мужчины, как не преступниками или вершителями самосуда?» — заключает критик.