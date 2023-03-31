Режиссёр Клинт Иствуд работает над новым фильмом

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Американский актёр и режиссёр Клинт Иствуд приступил к работе над новым триллером, сообщают СМИ. Картина, скорее всего, будет выпущена студией Warner Bros., с которой артист сотрудничает уже более полувека. Предположительно, проект может стать последним в фильмографии Иствуда.
Режиссёр Клинт Иствуд работает над новым фильмом
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Winter

Сюжет новой ленты Клинта Иствуда с рабочим названием «Присяжный №2» будет вращаться вокруг присяжного на процессе по делу об убийстве. В какой-то момент герою станет ясно, что он, возможно, виновен в смерти человека. В результате персонаж окажется перед выбором: спасать себя, манипулируя коллегами, или же раскрыть правду и сдаться.

В настоящее время точные сроки выхода ленты неизвестны, как и актёрский состав. Инсайдеры Discussing Film сообщили, что Иствуд, который намерен работать над картиной в качестве сценариста и постановщика, присматривается к молодой голливудской звезде в качестве потенциального исполнителя одной из центральных ролей.

92-летний Клинт Иствуд за свою карьеру принял участие в работе более чем над 60 картинами, порядка 40 он снял сам в качестве режиссёра. «Присяжный №2» может стать последней работой артиста в кино.

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