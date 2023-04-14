В Москве рассказали о самых возрастных и самых молодых уличных артистах

В Московском продюсерском центре (в структуре Департамента культуры Москвы) рассказали RT, как может выглядеть уличный артист, выступающий в рамках одноимённых столичных проектов. По словам представителей организации, основной массив выступающих в городе — это творческая молодёжь. Однако порой на улицах Москвы можно увидеть детей и пенсионеров.

«К наиболее широким группам уличных артистов можно отнести творческую молодёжь, студентов музыкальных учебных заведений, оттачивающих опыт выступлений, которые исполняют как кавер-версии, так и свежий авторский материал. Также часто встречаются взрослые артисты от 40 лет и старше, имеющие огромный опыт выступлений в различных форматах», — уточнили в продюсерском центре.

В рамках проекта «Уличный артист в парках» самым взрослым участником стал 66-летний художник, а самой молодой — 10-летняя девочка, которая играла на ударных в составе музыкального коллектива.

А в рамках проекта «Уличный артист» в этом отношении отличились 79-летняя исполнительница популярных эстрадных песен и 13-летний барабанщик.

Московский продюсерский центр (в структуре Департамента культуры города Москвы) занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современного искусства, просвещением в сферах шоу- и арт-бизнеса и социокультурными проектами.

Проект «Уличный артист» функционирует с ноября 2016 года. Тогда он назывался «Уличный музыкант» и выступать в рамках проекта могли только музыканты. В 2018 году проект переименовали, количество площадок увеличили, а возможность выступить на них получили представители всех направлений искусства.

Проект «Уличный артист в парках» стал новым направлением проекта «Уличный артист», благодаря которому музыканты, артисты, актёры, мимы, художники, танцоры и представители других уличных жанров могут делиться своим творчеством на парковых территориях Москвы.