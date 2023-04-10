Дерматолог Егорова опровергла миф о пользе отказа от мытья волос для стимуляции их роста

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала о популярных мифах о стимуляции роста волос. В частности, она опровергла утверждения о том, что нужно отказаться от мытья.

«Наоборот, загрязнённые волосы — это нехорошо. Будет закупориваться избыточным кожным салом кожа на голове, может начаться раздражение и шелушение. В этом случае волосы скорее будут выпадать, чем расти», — заявила Егорова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, бритьё также никак не отражается на скорости роста и изменении структуры волоса.

«Уверенность, что волосы, собранные в косу, лучше будут расти, строится, скорее всего, на том, что в этом случае они будут менее подвержены спутыванию и их меньше придётся в течение дня трогать, что может повлиять на их ломкость, немного снизив её. Но опять же косу приходится заплетать, а значит, и взаимодействовать с волосами», — сообщила эксперт.

Она отметила, что нет научного подтверждения и теории о том, согласно которой во время полёта на самолёте волосы растут быстрее.

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